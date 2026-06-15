Veículo retornava para o Recife quando saiu da pista e tombou às margens da rodovia no quilometro 133 da BR-232, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco; 16 vítimas foram socorridas para unidades de saúde da cidade

Ônibus tomba e deixa 16 feridos na BR-232, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco (Foto: Ascom/PRF)

Um ônibus tombou na madrugada desta segunda-feira (15) no quilômetro 133 da BR-232, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, deixando 16 pessoas feridas.

Segundo Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo seguia no sentido Recife quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou às margens da rodovia. No ônibus estavam 16 pessoas, sendo 15 passageiros e o motorista.

Quatro vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional do Agreste (HRA), enquanto as outras 12 receberam atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Estadual de Caruaru.

Equipes da PRF permaneceram no local durante a ocorrência para orientar o trânsito e garantir a segurança da área. Durante os trabalhos de atendimento e remoção do veículo, os motoristas precisaram trafegar apenas pela faixa da esquerda da rodovia.

As circunstâncias que levaram o condutor a perder o controle do ônibus deverão ser apuradas.