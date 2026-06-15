O descarrilamento ocorreu na noite de sábado (13), entre as estações Alto do Céu e Curado, na Zona Oeste do Recife

Pela 2ª vez em quatro dias, trem descarrila e paralisa operação no Metrô do Recife (Foto: Reprodução/redes )

Um trem do Metrô do Recife que fazia o Ramal Camaragibe descarrilou na noite do último sábado (13), entre as estações Alto do Céu e Curado, na Zona Oeste do Recife, provocando a paralisação da circulação.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o incidente ocorreu por volta das 20h30. Após o descarrilamento foi registrado ainda um problema elétrico que atingiu também o Ramal Jaboatão. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

A operação dos dois trechos foi normalizada por volta das 22h30.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a composição fora dos trilhos após o incidente. Passageiros relataram momentos de apreensão durante a ocorrência, que volta a chamar atenção para as condições de funcionamento do sistema metroviário da Região Metropolitana do Recife.

Caso recente

Na última terça-feira (9), um trem que operava na Linha Sul descarrilou entre as estações Recife e Joana Bezerra, provocando o fechamento de todas as estações do ramal.

Em nota, a CBTU informou que equipes técnicas atuaram no local e orientaram os passageiros a acompanharem os canais oficiais para atualizações sobre a retomada da operação.

A Linha Sul do metrô do Recife tem 12 estações, e percorre um total de 25,2 quilômetro entre Recife e Jaboatão dos Guararapes.

