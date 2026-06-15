Diario de Pernambuco realiza terceira etapa de entrega gratuita de jornais impressos no Recife

Ao todo, três mil jornais foram entregues à população em pontos estratégicos da capital

Edição impressa do Diario de Pernambuco volta a circular às segundas-feiras (Rafael Vieira/ DP Foto)

Na manhã desta segunda-feira (15), o Diario de Pernambuco realizou a terceira etapa de sua ação especial de distribuição gratuita de exemplares impressos pelas ruas do Recife. Ao todo, três mil jornais foram entregues à população em pontos estratégicos da capital, marcando a continuidade da retomada da edição de segunda-feira e reaproximando o público da versão em papel do jornal mais antigo em circulação na América Latina.

A mobilização aconteceu no cruzamento da Avenida Rui Barbosa com a Rua Amélia; no sinal da Avenida Agamenon Magalhães; e na Avenida Boa Viagem, no sinal do cruzamento com a Rua Padre Bernardino Pessoa. A iniciativa faz parte de um cronograma planejado para todas as segundas-feiras do mês de junho, totalizando cinco dias de ações.

No cruzamento da Avenida Rui Barbosa com a Rua Amélia, onde a reportagem acompanhou a entrega dos exemplares, o contato direto com o papel despertou entusiasmo e reflexões sobre a importância da leitura tradicional no cotidiano moderno.

Praticante de esportes radicais, a sexagenária Maria José teve uma grata surpresa ao receber a versão impressa do jornal. "Hoje praticamente está extinta a questão do papel da escrita. E eu acho que nós temos que voltar a ler o impresso, até a escrever", afirmou.

Ela destacou que o formato físico ajuda a prender mais a atenção e a estimular o cérebro, demonstrando preocupação com o uso exclusivo da internet pelas novas gerações. Maria José também ressaltou o valor de se manter bem informada: "Você tem uma outra visão sobre o mundo. É como se fosse um alimento".

O sentimento de valorização da tradição foi compartilhado pelo aposentado Verona, que também garantiu o seu exemplar. Ele classificou a sensação de segurar o jornal como "excelente" e defendeu a perenidade do meio físico.

"Faz muito tempo que eu venho dizendo que o jornal impresso é uma tradição que não pode ser abandonada", declarou. Para ele, o hábito de acompanhar as notícias deve unir todas as idades: "A nossa coisa é estar bem informado. Do menino de 6 anos ao adulto ou idoso de 90".

A campanha especial do Diario de Pernambuco seguirá nas próximas semanas. Mais duas distribuições gratuitas estão programadas para os dias 22 e 29 de junho, contemplando novos pontos estratégicos de grande circulação na cidade, como o Túnel de Boa Viagem, o sinal da Herculano Bandeira e outros cruzamentos importantes da Zona Norte e Zona Sul.

Ao alcance de um clique

Para quem deseja combinar a tradição do jornalismo impresso com a praticidade do ambiente digital, o Diario de Pernambuco mantém uma condição especial para novos assinantes. Durante os três primeiros meses, o acesso à plataforma digital custa R$ 1,90 por mês.

A assinatura permite acompanhar a edição em formato idêntico ao impresso por meio do sistema Flip, além de oferecer acesso ao conteúdo em texto dinâmico e pelos aplicativos para smartphones e tablets (iOS e Android), garantindo informação confiável e de qualidade a qualquer hora e em qualquer lugar.