Diario de Pernambuco avança com ação e distribui mais três mil jornais impressos no Recife

Exemplares do Diario de Pernambuco foram entregues em três pontos estratégicos do Recife

Edição impressa do Diario de Pernambuco volta a circular às segundas-feiras. (Rafael Vieira/DP)

O Diario de Pernambuco realizou, nesta segunda (8), o segundo dia da ação especial de distribuição gratuita de exemplares impressos nas ruas do Recife, marcando a retomada da edição de segunda-feira. Ao todo, três mil jornais foram entregues em três pontos estratégicos da cidade, aproximando novamente o público da versão impressa do mais antigo jornal em circulação da América Latina.

A mobilização desta semana aconteceu no cruzamento da Avenida Rui Barbosa com a Rua João Tude de Melo, em frente ao Serpro; no sinal da Avenida Agamenon Magalhães, próximo ao Real Hospital Português, no sentido Boa Viagem/Centro; e no cruzamento da Avenida Antônio Falcão com a Avenida Domingos Ferreira. A ação faz parte de uma série programada para todas as segundas-feiras de junho.

Na Praça do Derby, onde a reportagem acompanhou a distribuição dos exemplares, o reencontro com o jornal impresso despertou diferentes reações. Para os mais jovens, a experiência trouxe curiosidade diante de um hábito cada vez menos comum. Para quem acompanhou durante décadas a rotina das bancas e das páginas impressas, o momento resgatou memórias.

A estudante de arquitetura Jade, de 23 anos, contou que teve pouco contato com o formato ao longo da vida. “É bem diferente. Eu nunca tinha tido a oportunidade de segurar um jornal impresso”, afirmou.

Para ela, estar bem informada é fundamental para desenvolver senso crítico. “Você conhece os fatos e evita ficar apenas no achismo. Entende melhor o que está acontecendo e como isso influencia a sua vida”, disse.

A poucos metros dali, a cena despertou lembranças em Dedel, de 67 anos, que trabalha na Praça do Derby desde 1989. Conhecido por quem circula diariamente pelo local, ele recebeu o exemplar com entusiasmo. “Meu lugar é aqui na praça”, disse, entre risos. Ao comentar a iniciativa, foi direto: “É o Diario de Pernambuco, o mais antigo. O melhor jornal do Brasil”.

Auxiliar de cozinha, Glaucilene também destacou como o jornal impresso se tornou raro no cotidiano. “Faz tempo que a gente não vê um jornal. Hoje em dia é tudo internet, tudo rede social”, observou.

Apesar da predominância das plataformas digitais, ela considera essencial acompanhar as notícias. “É importante para ficar ciente do que está acontecendo, saber das informações e entender melhor o que acontece no mundo”, afirmou.

Ao alcance de um clique

Para quem deseja combinar a tradição do jornalismo impresso com a praticidade do ambiente digital, o Diario de Pernambuco mantém uma condição especial para novos assinantes. Durante os três primeiros meses, o acesso à plataforma digital custa R$ 1,90 por mês.

A assinatura permite acompanhar a edição em formato idêntico ao impresso por meio do sistema Flip, além de oferecer acesso ao conteúdo em texto dinâmico e pelos aplicativos para smartphones e tablets (iOS e Android), garantindo informação confiável e de qualidade a qualquer hora e em qualquer lugar.