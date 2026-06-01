Diario de Pernambuco retoma edição impressa de segunda-feira com distribuição especial nas ruas do Recife

Três mil exemplares foram distribuídos em pontos estratégicos da cidade na manhã desta segunda (1º)

Distribuição da edição impressa do Diario de Pernambuco (Rafael Vieira/DP Foto)

Neste 1º de junho, o Diario de Pernambuco deu início a um novo capítulo de sua trajetória bicentenária com o retorno da circulação da edição impressa às segundas-feiras.

Para marcar a data, o jornal realizou uma ação especial de distribuição de 3 mil exemplares em importantes corredores viários do Recife, aproximando leitores que, nos últimos anos, acompanhavam o conteúdo deste dia exclusivamente no ambiente digital.

A mobilização começou cedo em três pontos estratégicos da capital pernambucana: no Túnel do Pina, próximo ao sinal da Avenida Herculano Bandeira; no semáforo da Avenida Agamenon Magalhães, no Derby (sentido Olinda/Boa Viagem); e no cruzamento da Avenida Rui Barbosa com a Avenida Doutor Malaquias. Em cada local, foram distribuídos mil exemplares.

Nas ruas, a reação foi de surpresa e nostalgia. Muitos motoristas e pedestres celebraram a oportunidade de folhear o jornal logo no início da semana. “É muito importante. Hoje tudo é da tecnologia, mas o jornal assim é mais prazeroso de ler”, afirmou um dos leitores no Pina.

A distribuição desta manhã foi apenas a primeira de uma série de ações programadas para todas as segundas-feiras de junho. No próximo dia 8, outros 3 mil exemplares gratuitos serão entregues em novos pontos: no cruzamento da Avenida Rui Barbosa com a Rua João Tude de Melo (em frente ao Serpro); no sinal da Agamenon Magalhães próximo ao Real Hospital Português (sentido Boa Viagem/Centro); e no cruzamento da Avenida General Mac Arthur com a Avenida Mascarenhas de Moraes.

Promoção no digital

Apostando na integração entre o papel e as telas, novos assinantes do Diario de Pernambuco digital terão acesso ao conteúdo completo por R$ 1,90 ao mês durante os três primeiros meses.

A assinatura permite a leitura do jornal na versão digital idêntica à impressa (sistema Flip), em formato de texto dinâmico ou por meio dos aplicativos para tablets e smartphones (iOS e Android), garantindo acesso à informação de qualidade a qualquer hora e em qualquer lugar.