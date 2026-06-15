Copa 2026: Torcedores do Japão limpam o estádio depois de empate com a Holanda

Torcedores japoneses limpando estádio na Copa do Mundo (Divulgação/Fifa)

Os torcedores japoneses voltaram a chamar a atenção pela demonstração de respeito e consciência coletiva durante a Copa do Mundo. Após o emocionante empate por 2 a 2 entre Japão e Holanda, neste domingo (14), no Estádio AT&T, em Dallas, nos Estados Unidos, centenas de fãs da seleção asiática permaneceram nas arquibancadas mesmo após o apito final para recolher o lixo acumulado durante a partida.

Organizados em pequenos grupos e com sacos plásticos levados por eles mesmos, os fãs da seleção recolheram copos descartáveis, embalagens de alimentos, papéis e outros resíduos espalhados pelo setor que ocupavam. Em poucos minutos, o setor ocupado pela torcida japonesa estava praticamente limpo, chamando a atenção de torcedores de outras nacionalidades, funcionários do estádio e da imprensa internacional.

A cena já se tornou uma tradição em competições esportivas de grande porte. O gesto ganhou repercussão mundial durante a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, quando imagens dos torcedores japoneses limpando as arquibancadas após as partidas viralizaram nas redes sociais. Desde então, a atitude tem se repetido em diferentes torneios internacionais.

Nas Copas do Mundo de 2018, disputada na Rússia, e de 2022, realizada no Catar, os torcedores japoneses voltaram a protagonizar ações semelhantes, reforçando uma cultura baseada no respeito aos espaços compartilhados e na responsabilidade coletiva.

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Dentro de campo, o Japão também teve motivos para comemorar. A seleção mostrou poder de reação e conquistou um importante empate diante da Holanda em uma partida marcada por equilíbrio, intensidade e boas oportunidades para ambos os lados. O resultado manteve viva a esperança japonesa de avançar para a próxima fase da competição.

A próxima apresentação da seleção japonesa será no dia 21, quando enfrentará a Tunísia pela segunda rodada do Grupo F, em partida marcada para o Estádio de Monterrey, no México. O Japão encerra sua participação na fase de grupos no dia 25, diante da Suécia, em confronto que pode ser decisivo para as pretensões da equipe no torneio.

