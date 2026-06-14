Empate mantém tradição: Brasil segue invicto em estreias de Copa desde 1934

Resultado na abertura do Mundial amplia sequência histórica da Seleção, que soma 17 vitórias e quatro empates nos últimos 21 jogos inaugurais da competição

Jogadores da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

O empate na estreia da Copa do Mundo de 2026 não teve sabor de vitória para a Seleção Brasileira, mas serviu para preservar uma das mais longevas tradições da equipe em Mundiais. Há quase um século, o Brasil não perde seu primeiro jogo na principal competição do futebol.

A última vez que o Brasil foi superado em uma estreia ocorreu há 92 anos. Na Copa do Mundo de 1934, disputada na Itália, a seleção perdeu para a Espanha. O outro revés ocorreu quatro anos antes, na primeira edição do torneio, quando perdeu para a Iugoslávia por 2 a 1, no Uruguai.

Desde então, a seleção construiu uma sequência expressiva: em 23 estreias de Mundial, soma 17 vitórias e quatro empates — o primeiro deles ocorreu em 1974, no empate sem gols diante da Iugoslávia. Depois, a seleção voltou a igualar na estreia contra a Suécia, em 1978, e contra a Suíça, em 2018.

Outra marca positiva também foi mantida. Em toda a sua história no torneio, a seleção só passou em branco em uma estreia: justamente no empate de 1974. Desde aquela edição, a equipe brasileira marcou ao menos um gol em todos os seus primeiros jogos de Copa do Mundo.

Além disso, o Vini Jr., autor do gol brasileiro na partida de sábado (13/4), escreveu seu nome em uma lista reservada a protagonistas de diferentes gerações. O atacante se juntou a craques como Pelé, Reinaldo e Romário, responsáveis por abrir o placar da Seleção Brasileira em outras edições da Copa do Mundo.

Agora, a equipe busca a primeira vitória no Grupo C. O próximo compromisso será na sexta-feira (19/6), às 21h30 (de Brasília), diante do Haiti, na Filadélfia. A fase de grupos será encerrada em 24 de junho, quando o Brasil volta a jogar em Miami, às 19h.