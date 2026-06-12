Homem deixa jovem de 18 anos e sogra feridas com facadas em Jaboatão dos Guararapes

Ao tentar defender a filha, mulher foi esfaqueada no pescoço e no braço na noite desta quinta-feira (11), no bairro de Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife

Viatura da PCPE (Foto: @delegaciadocabo)

Uma jovem de 18 anos e a mãe, de 33, foram vítimas de violência doméstica na noite desta quinta-feira (11), no bairro de Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo relatos das vítimas, o principal suspeito é o namorado da jovem, que teria iniciado mais uma sessão de agressões contra a companheira e acabou esfaqueando a sogra quando ela tentou impedir o ataque.

De acordo com informações repassadas à Polícia, o relacionamento era conturbado e marcado por ciúmes excessivos e agressões constantes.

A jovem relatou que já havia tentado encerrar a relação em outras ocasiões, mas não conseguiu. Tanto ela quanto a mãe afirmam que já haviam sido agredidas pelo suspeito anteriormente.

Durante a agressão desta quinta, a mãe presenciou a filha sendo atacada e partiu para cima do genro na tentativa de protegê-la. Nesse momento, ela foi atingida por golpes de faca peixeira na região do pescoço e do braço. A arma chegou a ficar cravada no membro da vítima, que conseguiu retirá-la antes de procurar atendimento médico.

Após o crime, o suspeito fugiu do local. A faca utilizada no crime não foi encontrada.

A mãe da jovem recebeu os primeiros socorros na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Prazeres e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital Dom Helder Câmara, também em Jaboatão dos Guararapes.

Segundo os relatos da jovem e da mãe, o homem é agressivo, extremamente ciumento e mantinha um histórico de violência contra ambas as vítimas.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou o caso como tentativa de homicídio pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

“As investigações seguem em andamento”, afirmou a corporação.

