Menino de 5 anos é encontrado com hematomas após sair de escola em Caruaru
Os hematomas foram encontrados nesta quinta-feira (11) após a criança deixar a Escola Municipal Professora Sinhazinha, no bairro do Salgado, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco
Publicado: 12/06/2026 às 09:16
Menino de 5 anos é encontrado com hematomas após sair de escola em Caruaru (Foto: Reprodução)
Uma criança de 5 anos foi encontrada com diversos hematomas pelo corpo após sair da Escola Municipal Professora Sinhazinha, no bairro Salgado, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta quinta-feira (11).
Segundo o pai do menino, os ferimentos foram percebidos quando ele chegou em casa após o trabalho. De acordo com o relato, a criança apresentava marcas nos dois braços e também na região das axilas.
“Quando eu fui tirar a roupa dele, ele estava cheio de hematomas. Perguntei o que tinha acontecido e ele só me informou que foi a professora”, afirmou o pai em entrevista ao repórter policial Adielson Galvão, de Caruaru.
Ainda segundo o homem, a avó da criança foi quem buscou o menino na escola e não recebeu nenhuma explicação sobre os ferimentos. Como a unidade de ensino já estava fechada quando a família percebeu as lesões, o caso foi levado à delegacia.
O pai acredita que o filho possa ter sido colocado de castigo por uma professora após estar brincando em sala de aula. “Uma professora tem que saber educar. Eu acho que ela, com raiva, colocou ele no canto e deixou ele lá. Quando perguntei o que ele tinha feito, ele disse que estava brincando”, declarou.
De acordo com o pai, a criança estuda na unidade há cerca de quatro a seis meses.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como lesão corporal. A corporação confirmou que a vítima é uma criança de 5 anos e que, de acordo com familiares, as lesões teriam ocorrido na instituição de ensino e envolvido uma mulher de 26 anos.
“Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos”, informou a PCPE.