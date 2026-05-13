Estado autoriza obra de contenção de encostas em Camaragibe com investimentos de R$ 31 milhões

Obras contemplam uma área de 669 metros quadrados de superfície e foram viabilizadas por meio de recursos do PAC, do Governo Federal

Governo de Pernambuco autoriza obra de contenção de encostas em Camaragibe com investimento de R$ 31 milhões (Foto: Miva Filho/Secom)

Com investimentos de R$ 31,3 milhões, a governadora Raquel Lyra autorizou, nesta quarta-feira (13), o início das obras de contenção de encostas em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife. As intervenções serão realizadas em três áreas classificadas com alto risco de deslizamento: as ruas João Félix, Santa Verônica e Treze de Maio.

A assinatura da ordem de serviço ocorreu no mesmo dia em que o município celebrou aniversário e integra o conjunto de ações preventivas do Governo de Pernambuco voltadas à redução dos impactos provocados pelas chuvas em áreas vulneráveis.

“Infelizmente, na Região Metropolitana, as chuvas ainda são motivo de preocupação, mas estamos fazendo o jogo virar, em um grande trabalho com todas as secretarias e Defesa Civil. Mapeamos as áreas de risco e já investimos mais de R$ 450 milhões em obras de morros e encostas. Assim garantimos mais segurança para a população, que agora poderá dormir mais tranquila”, ressaltou a governadora Raquel Lyra.

As obras contemplam uma área de 669 metros quadrados de superfície e foram viabilizadas por meio de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal. A captação dos investimentos foi realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh).

O prefeito de Camaragibe, Diego Cabral, destacou a importância das intervenções para o município e afirmou que as ações representam um avanço histórico na infraestrutura urbana da cidade.

“Obras como essa nunca foram vistas nos 44 anos da nossa cidade, mas todo o time do Governo do Estado tem se empenhado em resolver demandas muito aguardadas pela população”, pontuou.

Segundo o secretário executivo de Desenvolvimento Urbano, Francisco Sena, as intervenções fazem parte de um amplo pacote de obras estruturantes executado pelo Governo do Estado em municípios da Região Metropolitana do Recife.

“Temos um pacote de obras que contempla toda a Região Metropolitana do Recife, atendendo às áreas de risco de todos os municípios, onde vivem mais de 1,5 milhão de pessoas. Nunca na história de Pernambuco houve uma política pública que garantisse essas intervenções. Com muito planejamento, captação de recursos e mobilização, esse trabalho chega para garantir mais segurança para a população”, declarou.

De acordo com o governo estadual, a iniciativa busca ampliar a proteção de moradores que vivem em áreas de morro e encostas, reduzindo riscos durante o período chuvoso e fortalecendo as ações preventivas nos municípios pernambucanos.