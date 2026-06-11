Operação elimina ligações clandestinas que abasteciam pousada em Exu, no Sertão de Pernambuco

A operação da Compesa e da SDS eliminou quatro ligações clandestinas que desviavam 124 mil litros de água por dia para abastecer pousada em Exu, no Sertão de Pernambuco; duas pessoas foram presas

Operação recupera 124 mil litros de água por dia, elimina ligações clandestinas e prende duas pessoas em Exu, no Sertão de Pernambuco (Foto: Divulgação)

Uma operação de combate a furtos de água em Exu, no Sertão de Pernambuco, recuperou 124 mil litros de água por dia para o sistema de abastecimento da cidade, segundo a Compesa. A ação ainda eliminou quatro ligações clandestinas e resultou na prisão em flagrante de duas pessoas.

Realizada em parceria com a Secretaria de Defesa Social (SDS), a operação buscou combater desvios de água que prejudicavam o abastecimento da população, que enfrenta um severo rodízio de distribuição.

De acordo com a Compesa, durante as fiscalizações iniciadas nesta semana, as equipes identificaram uma ligação clandestina de grande porte conectada diretamente à rede de distribuição. O desvio era utilizado para abastecer irregularmente pousada.

Ainda segundo a Compesa, o furto de água é crime e provoca impactos diretos no abastecimento, reduzindo a pressão da rede e comprometendo a distribuição para os moradores.

A operação segue em andamento para identificar novas irregularidades na região.

