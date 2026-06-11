Técnico do Santa Cruz blinda elenco após protesto por salários: 'Não há o que dizer desse grupo'

Comandante coral elogia a postura dos atletas no dia a dia e tenta isolar crise financeira antes de confronto contra o Brusque

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Em meio à turbulência financeira que resultou na paralisação das atividades do Santa Cruz no último sábado (6), o técnico Cristian de Souza assumiu a responsabilidade de blindar o ambiente interno do elenco. Em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira (11), o treinador não se esquivou das perguntas sobre os atrasos salariais que atingem o clube, mas adotou um discurso centrado na valorização do profissionalismo e do comprometimento dos jogadores, destacando o esforço do grupo.

Mesmo sem receber os salários atrasados, o elenco tricolor demonstrou foco ao retomar as atividades já na segunda-feira (8). Para o técnico Cristian de Souza, a postura dos jogadores diante de uma situação que ele classificou como “inadmissível” representa a principal evidência do comprometimento e do caráter do grupo, que tem buscado manter a concentração em meio às dificuldades extracampo.

Blindagem e foco no gramado

Ao falar sobre o impacto do extracampo no rendimento esportivo, Cristian fez questão de tranquilizar o torcedor coral. Segundo o profissional, as cobranças legítimas do elenco não se transformaram em “corpo mole" durante as sessões de trabalho.

"O sentimento que eu tenho, de convívio diário com os jogadores, é que [os salários atrasados] não estão interferindo. Estamos fazendo treinamentos de uma intensidade fantástica e um nível de concentração muito alto. Não há o que dizer desse grupo de atletas sobre o comportamento dentro das sessões de treinamento", garantiu o técnico, saindo em defesa irrestrita dos jogadores.

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O treinador avaliou ainda que o Santa Cruz está inserido em um cenário mais amplo de desequilíbrio estrutural no futebol brasileiro, agravado pela inflação do mercado esportivo. Segundo Cristian de Souza, para atravessar esse momento sem maiores impactos no desempenho, a comissão técnica tem buscado na maturidade do elenco o principal recurso para manter a estabilidade e a competitividade diante das adversidades fora de campo.

"Nós vivemos uma bolha, após a pandemia, com as bets. Os salários aumentaram muito e os clubes não acompanharam isso em nível de gestão. Então, a gente está passando por um momento de adaptação, e aqui não é diferente. Obviamente que interfere (...) Mas nós temos que ser inteligentes e maduros dentro do vestiário, quem lida com os jogadores", pontuou.

Próximo passo

Com o técnico segurando a pressão dos bastidores na coletiva, o Santa Cruz tenta focar exclusivamente nas quatro linhas para o próximo compromisso. O Tricolor do Arruda entra em campo neste domingo (14), às 11h, contra o Brusque, na Arena Simon.

