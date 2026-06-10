Homem que matou mulher no Grande Recife foi preso após a própria filha mais velha ligar para PM
Segundo a polícia, Marcelo Ramos matou Julia Francisca, na madrugada desta quarta (10), em São Lourenço da Mata. Três crianças, filhas do casal, estavam no local. Ele fugiu para a casa de uma filha mais velha, de outro relacionamento, e tentou se esconder, até a chegada dos militares
Publicado: 10/06/2026 às 14:22
Marcelo foi levado para o DHPP, no Recife (Reprodução/ Redes Sociais )
O homem preso em flagrante horas após matar a mulher com facadas no Grande Recife foi localizado pela Polícia Militar graças a uma atitude de uma filha mais velha.
Segundo informações da Polícia Civil, Marcelo Ramos, de 42 anos, assassinou Juliana Francisca da Silva, de 39 anos, dentro da casa deles, em Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata, na madrugada desta quarta (10).
Na ação, um vizinho tentou ajudar e acabou sendo atingio pelos golpes de faca.
Ainda de acordo com a polícia, as três filhas do casal, que têm entre 2 e 8 anos, viram a mãe morta na casa.
Após praticar o feminicídio, Marcelo foi até a casa de uma filha, que não teve o nome informado, que ele teve em outro relacionamento. Ele estava com um pedaço da faca usada no crime.
Nessa residência, contou o que havia feito e chamou a atenção da mulher.
A filha trancou a grade, ainda insistiu para que ele se apresentasse, mas não conseguiu. Assim, ela ligou para a PM, que estava na área fazendo rondas.
Preso em uma ação sem resitência, confomre a polícia, Marcelo seguiu para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Zona Oeste da capital pernambucana.
Marcelo e Juliana estavam juntos há oito anos.
No início, segundo os vizinhos, não havia brigas.
Há alguns anos, ele se envolveu com l tráfico de drogas e roubos e acabou sendo preso.
Há cinco meses, havia deixado a cadeia e voltado para casa. Juliana, então, tinha decidido se separar dele.
A polícia afirmou que Marcelo não aceitava o fim do relacionamento.
Um dia antes de matar a mulher, ele tinha tentado praticar o feminicídio, enrolando um fio no pescoço dela.