Atropelamentos ocorreram na noite desta terça-feira (9), no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife

Idoso morre após ser atropelado por dois carros em Paulista, no Grande Recife (Foto: Reprodução/Redes)

Um idoso de 66 anos, identificado como Estevão, morreu após ser atropelado por dois veículos na noite desta terça-feira (9), no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a Polícia Civil, o acidente aconteceu por volta das 20h.

A vítima tentava atravessar a via quando parou no canteiro central e acabou sendo atingida por um Renault Logan de cor cinza. Com o impacto, o idoso caiu na pista e foi atropelado por um segundo veículo que trafegava pelo local.

A vítima morreu no local antes da chegada do socorro. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e confirmaram o óbito.

A área foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco para a realização da perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal e está sendo investigado pela Delegacia Seccional de Paulista. Em nota, a Polícia Civil informou que “as diligências foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso”.