PF pode rejeitar novamente proposta de delação de Daniel Vorcaro

Ex-banqueiro teria apresentado informações que já são de conhecimento das autoridades responsáveis pelo caso e muitas, inclusive, publicadas pela imprensa. Com dados superficiais e parcas provas, colaboração deve ser rejeitada novamente

Conforme as investigações avançam, a colaboração de Daniel Vorcaro e a outros envolvidos ficam mais difíceis de serem aceitas (Reprodução)

A proposta de delação do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, deve ser rejeitada novamente pela Polícia Federal, de acordo com fontes da corporação ouvidas pelo Correio. Além disso, integrantes da Procuradoria-Geral da República (PGR) que avaliam o caso no órgão também dizem que existem dificuldades para o acordo avançar. A decisão pode ser tomada hoje (nesta quarta, 10), em meio a intensas conversas entre a defesa e os integrantes da Operação Compliance Zero.

Não existe um limite de vezes para que uma tentativa de firmar delação seja apresentada. Porém, à medida que as investigações avançam, a colaboração de Vorcaro e a outros envolvidos ficam mais distantes de serem aceitas, pois se tornam cada vez mais desnecessárias.

Na avaliação de investigadores, Vorcaro está apresentando informações ainda superficiais e com poucas provas do que sustenta. Parte do problema teria sido por ele ter perdido acesso a documentos importantes, em razão da prisão, e por não estar no controle da gestão das empresas.

Ele também poderia estar tentando proteger pessoas próximas, na expectativa de que recebesse algum auxílio delas para se livrar de uma condenação mais pesada.

Na PGR, a avaliação é de que a delação será rejeitada, pois não contém elementos básicos para auxiliar na condução do caso e não traz revelações importantes. Vorcaro estaria apresentando praticamente relatos que são de conhecimento das autoridades e muitos dos quais já foram publicados pela imprensa. Nos próximos dias, a PF deve lançar novas operações para aprofundar o funcionamento do esquema.

Entre os nomes citados por Vorcaro na nova proposta estão os senadores Ciro Nogueira (PP-PI) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência.

Nogueira, presidente do PP, foi alvo da quinta fase da Operação Compliance Zero, deflagrada no mês passado. As equipes policiais cumpriram mandados de busca e apreensão contra ele no Distrito Federal e no Piauí. As investigações apontam que o senador teria atuado em favor do Master em troca de propina. Uma das suspeitas é de que ele apresentou uma emenda para ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), chamada de Emenda Master, que atendia aos interesses de Vorcaro. O parlamentar negou que tenha atuado no Congresso em defesa do ex-banqueiro. As buscas contra Nogueira foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).

Já Flávio Bolsonaro é citado na proposta de delação porque Vorcaro descreve os repasses que fez para a produção do filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, o ex-banqueiro confirmou os pedidos do senador por dinheiro para, supostamente, custear a cinebiografia.

As diligências apontam que Flávio pediu R$ 134 milhões e que pelo menos R$ 60 milhões foram, de fato, enviados. No entanto, os investigadores suspeitam que parte dos recursos não foi para a produção do filme, mas para bancar o deputado cassado Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos. Os investigadores avaliam, entretanto, que os fatos não são novos e, caso não ocorra complemento, um contrato de colaboração com as autoridades está descartado.

Homenagem

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), reuniu-se nessa terça-feira (9) com deputados distritais. O encontro ocorreu na sede da Corte e, na ocasião, o magistrado foi informado que os parlamentares do Distrito Federal querem conceder a ele o título de cidadão honorário de Brasília.

Mendonça conversou com os distritais Pastor Daniel de Castro (PP), Thiago Manzoni (PL) e Martins Machado (Republicanos). Natural de Santos (SP), ele soube que a concessão do título já está pronta para ser votada na Câmara Legislativa, com indicação de que será aprovada.

Os parlamentares comentaram também sobre o Banco de Brasília (BRB), que está no centro do escândalo de corrupção envolvendo o Banco Master. Os distritais afirmaram que o acordo para salvar a instituição, que autoriza empréstimo do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), é importante, mas que não pode ocorrer mediante a paralisação de outros serviços do Distrito Federal.

Antes da entrada no gabinete, os deputados aguardaram por cerca de uma hora e meia. O encontro foi rápido, e Mendonça não fez comentários sobre as declarações em relação ao BRB. Ele apenas ouviu a avaliação da situação por parte dos parlamentares e agradeceu pela visita.

Confira matéria no Correio Braziliense.