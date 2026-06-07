Apac: saiba onde mais choveu em Pernambuco nas últimas 24 horas

A Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco, lidera o ranking, com registro de 126.8 mm de chuva nas últimas horas

Chuva (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, na manhã deste domingo (7), a lista dos municípios onde mais choveu nas últimas 24 horas em Pernambuco. Os dados foram divulgados às 6h.

A Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco, lidera o ranking, com registro de 126.8 mm de chuva nas últimas horas. Em seguida, aparecem Goiana (109.6 mm), Paulista (100.9 mm), Igarassu (90.3 mm) e Itapissuma (75 mm).

Na manhã de domingo, a Apac emitiu um alerta de Estado de Atenção para a Zona da Mata Norte, Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Sul de Pernambuco.

“O monitoramento da Apac indica intensificação da precipitação, com chuvas de intensidade moderada (pontualmente forte), na Região Metropolitana e na Zona da Mata, por isso, está elevando o nível do Aviso de ESTADO DE OBSERVAÇÃO (amarelo) para ESTADO DE ATENÇÃO (laranja) na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata”, diz o alerta, válido até a noite do domingo.

O alerta laranja da Apac indica o risco de chuva entre 50mm e 100mm. A agência pede que a população das áreas afetadas siga as orientações da Defesa Civil.

