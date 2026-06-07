Chuva: Apac emite alerta laranja para o Grande Recife e Zona da Mata de Pernambuco

O alerta laranja da Apac, emitido para o Grande Recife e a Zona da Mata de Pernambuco, indica o risco de chuva entre 50mm e 100mm

Chuva no Recife (Ricardo Novelino/DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, na manhã deste domingo (7), um alerta de Estado de Atenção para a Zona da Mata Norte, Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Sul de Pernambuco.

“O monitoramento da Apac indica intensificação da precipitação, com chuvas de intensidade moderada (pontualmente forte), na Região Metropolitana e na Zona da Mata, por isso, está elevando o nível do Aviso de ESTADO DE OBSERVAÇÃO (amarelo) para ESTADO DE ATENÇÃO (laranja) na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata”, diz o alerta, válido até a noite do domingo.

O alerta laranja da Apac indica o risco de chuva entre 50mm e 100mm. A agência pede que a população das áreas afetadas siga as orientações da Defesa Civil.

