No Dia Mundial da Bicileta, ciclista é atropelada por carreta no Recife

Acidente aconteceu na Imbiribeira no final da manhã (Foto: Reprodução/Google Street View)

Uma ciclista de 36 anos morreu após ser atropelada por uma carreta na manhã desta quarta-feira (3), no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife. A vítima seguia de bicicleta para o trabalho quando foi atingida pelo veículo de carga. O acidente aconteceu no dia Mundial da Bicileta.

O acidente ocorreu por volta das 11h, na Avenida Mascarenhas de Morais, quando a carreta, que trafegava pela Rua Noruega, realizou uma conversão à direita e colidiu com a mulher.

A ciclista teria ficado em um ponto sem visibilidade para o motorista, conhecido como ponto cego, e acabou sendo atingida durante a manobra. Com o impacto, a bicicleta ficou presa sob um dos pneus dianteiros do veículo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada no local.

Após o acidente, a carreta permaneceu atravessada na via, provocando retenções e lentidão no trânsito da área.

Policiais militares isolaram a cena até a chegada do Instituto de Medicina Legal (IML), responsável pela remoção do corpo. O material coletado e os exames periciais devem auxiliar na investigação das circunstâncias do atropelamento.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado pela Delegacia de Delitos de Trânsito como acidente de trânsito com vítima fatal. As investigações foram iniciadas e seguem em andamento para esclarecer as causas da ocorrência.

Acidentes

Uma média de sete ciclistas se envolvem em acidentes de trânsito todos os dias em 2026 em Pernambuco, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE). Ao todo, 1.064 pessoas se acidentaram enquanto utilizavam bicicletas neste ano.

Do total de vítimas, 321 se acidentaram no Grande Recife. O número representa 30% dos casos concentrados na região. Além disso, 4 ciclistas morreram nos sinistros. Em pouco mais de cinco meses, 2026 já registrou 29,4% das vítimas de 2025, que teve 3.610 acidentados. No ano passado, 71 ciclistas perderam a vida em acidentes de trânsito, contabiliza a pasta.