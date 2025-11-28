Brasileiro morre após ser atingido por raio durante passeio de bicicleta no Peru

Yuri Botelho, de 36 anos, era natural do Espírito Santo, mas morava em Minnesota, nos Estados Unidos, com a esposa e o filho (Foto: Reprodução/Instagram @chiquinhobotelho)

Um brasileiro morreu e um americano ficou ferido após serem atingidos por um raio na quinta-feira, 27, durante um passeio de bicicleta em uma montanha em Cusco, no Peru. Yuri Botelho, de 36 anos, era natural do Espírito Santo, mas morava em Minnesota, nos Estados Unidos, com a esposa e o filho.

Botelho e o amigo, James Fernandez, de 41, andavam de bicicleta na região de Occoruro-Chimpahuaylla, perto da divisa entre as cidades de Cusco e Paruro, quando uma tempestade de raios começou e os atingiu. A dupla estava acompanhada pelo guia turístico Dani Peralta, de 35.

Uma equipe policial recebeu um alerta e foi até o local, onde encontrou Peralta sem ferimentos. O corpo do brasileiro estava em meio à vegetação, já sem vida, enquanto Fernandez foi localizado ferido à beira da estrada. O americano foi encaminhado ao hospital.

O brasileiro era filho do ex-vereador de São Mateus (ES), Chiquinho Botelho, que afirmou que o filho será cremado em Lima e que as cinzas serão enviadas para Minneapolis. Em uma publicação nas redes sociais, Chiquinho lamentou a perda, mas disse ser grato por "todas as alegrias que ele nos trouxe".

"Foi um anjo na nossa vida e continuará a cuidar de nós no céu. Coração puro e alegria constante pautaram a vida dele. Amava o esporte e a disciplina", escreveu. "Partiu meu coração a precoce partida, mas ele mesmo nos confortará com suas lembranças."

Chiquinho também compartilhou uma foto de Botelho ao lado do filho, no último registro do brasileiro com vida. "Como fui feliz em dizer que te amava todos as vezes que tivemos contato", afirmou. (Com informações da Associated Press)