Por que Corpus Christi não é feriado em Pernambuco?

A data celebrada nesta quinta-feira (4) foi transferida para o dia 23 junho, véspera de São João, conforme determinação do Governo de Pernambuco publicada no Diário Oficial do Estado

Missa de Corpus Cristi na Igreja do Espinheiro. 19/06/2025. (Marina Torres)

Celebrado pela Igreja Católica nesta quinta-feira (4), Corpus Christi não é feriado em Pernambuco porque a data não foi instituída por lei estadual como feriado oficial. Tradicionalmente tratada como ponto facultativo, a celebração teve a folga transferida neste ano para o dia 23 de junho, véspera de São João, conforme determinação do Governo de Pernambuco publicada no Diário Oficial do Estado.

Com a alteração, os servidores da administração pública estadual terão expediente normal em 4 de junho e folga no dia 23. A medida vale para órgãos e entidades da administração direta e indireta, enquanto os serviços essenciais permanecem funcionando normalmente.

Apesar da mudança no calendário administrativo, Corpus Christi continua sendo celebrado na data original.

Considerada uma das solenidades mais importantes da Igreja Católica, a celebração homenageia a presença de Jesus Cristo na Eucaristia e costuma ser marcada por missas, procissões e pela confecção dos tradicionais tapetes coloridos que tomam ruas e avenidas em diversas cidades brasileiras.

A celebração de Corpus Christi surgiu no século XIII e é realizada sempre 60 dias após a Páscoa, na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade. Para os católicos, a data representa uma manifestação pública da fé na Eucaristia, considerada um dos principais sacramentos da Igreja.

Em várias regiões do Brasil, a tradição dos tapetes confeccionados com serragem colorida, areia, flores e outros materiais se tornou um dos símbolos mais conhecidos da celebração. As procissões percorrem esses caminhos ornamentados, reunindo milhares de fiéis todos os anos.

Por que Pernambuco transfere a folga?

Em Pernambuco, a importância religiosa de Corpus Christi convive com outra tradição profundamente enraizada na cultura local: o ciclo junino.

Há décadas, governos e prefeituras costumam transferir o ponto facultativo da data para a véspera de São João, uma das celebrações mais importantes do calendário nordestino. A prática está relacionada ao peso cultural, econômico e religioso das festividades juninas, que movimentam cidades de todas as regiões do estado ao longo de junho.

Segundo a Prefeitura do Recife, a transferência ocorre historicamente para respeitar as tradições seculares de devoção aos santos juninos, especialmente São João Batista. A gestão municipal destaca que a medida contempla hábitos culturais e afetivos ligados às reuniões familiares, além da preservação das manifestações religiosas, populares e gastronômicas características do período.

A prefeitura também ressalta que a tradição não está restrita à capital. As festas de São João movimentam municípios de todas as regiões de Pernambuco e de outros estados do Nordeste, sendo consideradas uma das maiores expressões culturais da região.

Além do Governo de Pernambuco, algumas prefeituras também decidiram transferir a folga para o dia 23 de junho.

No Recife, a mudança segue a tradição histórica adotada pelo município. Em Olinda, a transferência foi oficializada por meio do Decreto Municipal nº 044/2026, que alterou o feriado de Corpus Christi para a véspera de São João. Já em Camaragibe, a prefeitura também determinou expediente normal em 4 de junho e folga no dia 23.

Na prática, a celebração religiosa permanece em 4 de junho. O que muda é apenas o calendário administrativo dos órgãos públicos que aderiram à transferência.

Comércio funcionará normalmente

Como Corpus Christi não é feriado no Recife, o comércio funcionará normalmente nesta quinta-feira (4). A informação foi confirmada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços (Sindilojas Recife).

Segundo a CDL, a decisão foi acordada em conjunto com o sindicato dos trabalhadores e acompanha a tradição pernambucana de transferir o ponto facultativo para a semana de São João.

Com isso, as lojas do Centro do Recife abrirão normalmente, assim como os principais shopping centers da Região Metropolitana, entre eles Shopping Recife, RioMar Recife, Shopping Tacaruna, Shopping Boa Vista, Shopping Guararapes, Plaza Shopping, Shopping Patteo Olinda, Camará Shopping e Paulista North Way Shopping.

