19 postos de combustíveis são alvo de operação contra sonegação e abusos ao consumidor

Ação é do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Pernambuco (CIRA/PE) e mira 19 postos de combustíveis do Grande Recife e Agreste

Operação acontece nesta quarta (3) (Foto: Reprodução/MPPE)

Dezenove postos de combustíveis do Grande Recife e Agreste pernambucano são alvos de uma operação de fiscalização de irregularidades tributárias e cumprimento de normas de proteção ao consumidor. A ação é realizada nesta quarta (3) pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Pernambuco (CIRA/PE), do Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

Denominada “Ativos de Carbono Fase III”, a operação teve início a partir de uma investigação que cruzou vários dados fiscais e operacionais do ano de 2025 até o início de 2026, de um único contribuinte suspeito de praticar sonegação fiscal.

Com base no estudo inicial, o MPPE e a Secretaria da Fazenda de Pernambuco (SEFAZ-PE) ampliaram o escopo da amostra, o que resultou em outros 18 postos a serem fiscalizados.

A operação está sendo executada pela Diretoria-Geral de Operações Estratégicas da SEFAZ-PE, em conjunto com o Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) e o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), e conta com a participação do MPPE e das polícias Militar e Civil.

O CIRA/PE é o órgão interinstitucional que reúne o MPPE, a SEFAZ-PE, Procuradoria Geral do Estado (PGE) e Secretaria de Defesa Social (SDS).