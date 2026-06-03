Inmet: mais de 87% dos municípios de Pernambuco estão com alerta de chuva para esta quarta (3)

Com diferentes níveis de severidade, 160 municípios de Pernambuco estão sob alerta de chuvas para esta quarta-feira (3), segundo o Inmet

É preciso sair de casa com o guarda-chuva nesta quinta (11) (Foto: Romulo Chico/DP)

Mais de 87% dos municípios de Pernambuco estão com alerta de chuva, com diferentes níveis de severidade. É o que aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta quarta-feira (3).

Conforme atualização publicada nesta madrugada, cidades de todo o Agreste e de grande parte do Sertão entraram na zona de bandeira amarela, com Perigo Potencial de acúmulo de água.

A classificação do Inmet indica para a região o risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos (40-60 km/h).

Na terça (2), o Instituto havia publicado alerta, ainda válido para todo o dia de hoje, de bandeira laranja, com severidade de Perigo (com a chuva podendo chegar a 100mm/dia), para a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul.

Previsão também da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que disparou alerta, também na terça, de Estado de Atenção para todos os municípios da faixa litorânea.

Mas, segundo o monitoramento em tempo real da Apac, a chuva no Grande Recife e zonas da mata não gerou grandes acúmulos de água nas últimas 24 horas.

Onde mais choveu foi Olinda, na Região Metropolitana, mas o volume de água chegou apenas aos 20mm.