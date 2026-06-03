CTTU instala 24 dispositivos para conter furtos em semáforos do Recife; prejuízo supera R$ 685 mil

Segundo a CTTU, entre setembro de 2025 e maio deste ano, foram registrados mais de 100 boletins de ocorrência relacionados a furtos em semáforos do Recife

CTTU instalou equipamento antifurto em semáforos pelo Recife (RAFAEL VIEIRA/DP)

Os constantes casos de furtos em semáforos das principais vias do Recife fez com que a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) instalasse 24 dispositivos antifurtos na área central da capital pernambucana.

Em localidades como Av. Cruz Cabugá, Av. Agamenon Magalhães e Av. Norte, é possível ver alguns desses dispositivos antifurtos, que são acessórios compostos por tiras metálicas perfurantes voltadas para baixo, dispostas em um formato de pétalas de flor. Esse equipamento visa impedir a subida de vândalos e ladrões nos postes.

Segundo a CTTU, os prejuízos com furtos em semáforos, contabilizados entre os meses de setembro de 2025 e maio deste ano, já ultrapassam R$ 685 mil.

Ainda dentro desse recorte temporal, foram registrados, de acordo com a autarquia, mais de 100 boletins de ocorrência relacionados a esse tipo de crime.

As ocorrências mais frequentes acontecem em importantes corredores de circulação da cidade, como a Av. Cruz Cabugá, Av. Norte e Av. Agamenon Magalhães, o que impacta diretamente a operação dos equipamentos e a segurança viária da população.

Além da instalação desses dispositivos antifurtos, a CTTU informou que estão sendo feitas a substituição de cabos de cobre por alumínio, colocação de materiais que possuem menor valor comercial e utilização de cordoalhas de aço para reforçar a proteção da rede elétrica dos semáforos.

Todas essas medidas, que começaram a ser implementadas em setembro do ano passado, visam desestimular novas ocorrências de furtos desses equipamentos.

A Autarquia também informou que não há previsão para implantação de mais dispositivos antifurtos em outras localidades do Recife.

Equipamentos como esse não são novidade no Brasil

A instalação dessa “barreira de proteção de postes” já acontece em outras cidades do Brasil. Em São Paulo, por exemplo, os conhecidos "chapéus chineses" começaram a ser implantados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) desde 2024.

Ambos os dispositivos, tanto o do Recife quanto o de São Paulo, visam impedir que vândalos e ladrões tenham acesso aos equipamentos de trânsito.

