CTTU instala 24 dispositivos para conter furtos em semáforos do Recife; prejuízo supera R$ 685 mil
Segundo a CTTU, entre setembro de 2025 e maio deste ano, foram registrados mais de 100 boletins de ocorrência relacionados a furtos em semáforos do Recife
Publicado: 03/06/2026 às 08:33
CTTU instalou equipamento antifurto em semáforos pelo Recife (RAFAEL VIEIRA/DP)
Os constantes casos de furtos em semáforos das principais vias do Recife fez com que a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) instalasse 24 dispositivos antifurtos na área central da capital pernambucana.
Em localidades como Av. Cruz Cabugá, Av. Agamenon Magalhães e Av. Norte, é possível ver alguns desses dispositivos antifurtos, que são acessórios compostos por tiras metálicas perfurantes voltadas para baixo, dispostas em um formato de pétalas de flor. Esse equipamento visa impedir a subida de vândalos e ladrões nos postes.
Segundo a CTTU, os prejuízos com furtos em semáforos, contabilizados entre os meses de setembro de 2025 e maio deste ano, já ultrapassam R$ 685 mil.
Ainda dentro desse recorte temporal, foram registrados, de acordo com a autarquia, mais de 100 boletins de ocorrência relacionados a esse tipo de crime.
As ocorrências mais frequentes acontecem em importantes corredores de circulação da cidade, como a Av. Cruz Cabugá, Av. Norte e Av. Agamenon Magalhães, o que impacta diretamente a operação dos equipamentos e a segurança viária da população.
Além da instalação desses dispositivos antifurtos, a CTTU informou que estão sendo feitas a substituição de cabos de cobre por alumínio, colocação de materiais que possuem menor valor comercial e utilização de cordoalhas de aço para reforçar a proteção da rede elétrica dos semáforos.
Todas essas medidas, que começaram a ser implementadas em setembro do ano passado, visam desestimular novas ocorrências de furtos desses equipamentos.
A Autarquia também informou que não há previsão para implantação de mais dispositivos antifurtos em outras localidades do Recife.
Equipamentos como esse não são novidade no Brasil
A instalação dessa “barreira de proteção de postes” já acontece em outras cidades do Brasil. Em São Paulo, por exemplo, os conhecidos "chapéus chineses" começaram a ser implantados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) desde 2024.
Ambos os dispositivos, tanto o do Recife quanto o de São Paulo, visam impedir que vândalos e ladrões tenham acesso aos equipamentos de trânsito.