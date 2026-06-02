Apac emite alerta de Estado de Atenção para chuva no Grande Recife e zonas da mata de Pernambuco

Conforme alerta da Apac, a chuva poderá chegar a 100mm nos municípios do Grande Recife e zonas da mata de Pernambuco a partir da noite desta terça (2)

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) publicou, na manhã desta terça-feira (2), um alerta de Estado de Atenção para a Zona da Mata Norte, Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Sul de Pernambuco.

“Instabilidades associadas ao Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL) favorecem a ocorrência de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte ao longo do litoral pernambucano, a partir da noite desta terça-feira (02/06) e durante toda a quarta-feira (03/06).

A Apac segue monitorando as condições meteorológicas e poderá emitir novas atualizações a qualquer momento.”

O alerta laranja da Apac indica o risco de chuva entre 50mm e 100mm.

Inmet

Um pouco antes da Apac divulgar o alerta, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia atualizado a sua previsão para Pernambuco também com bandeira laranja e a chuva podendo chegar a 100mm/dia.

A diferença entre as previsões dos dois órgãos é o horário. Segundo o Inmet, a chuva forte começa às 15h. Para a Apac, o alerta começa a partir da noite desta terça.