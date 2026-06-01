Médica relata primeiros socorros prestados a menino mordido por tubarão em Piedade

Criança recebeu primeiros socorros ainda na areia por uma médica que observou a movimentação e desceu de seu apartamento para ajudar a vítima

Cemit aguarda estudo para avaliar a mudança das placas de restrição a banho em área onde menino foi atacado por tubarão, em Piedade (Foto: Cadu Silva)

A médica intensivista Luisa Leite Monte Wanderley foi uma das primeiras pessoas a prestar socorro ao menino de 11 anos vítima de um incidente com tubarão ocorrido na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, no domingo (31).

Moradora de um prédio localizado em frente ao local da ocorrência, ela contou que correu para a praia assim que percebeu a movimentação e identificou a gravidade da situação.

“Meu primeiro pensamento foi prestar socorro e estancar aquele sangramento. Então, peguei toalhas da minha casa e corri para o local. Quando cheguei, havia muitas pessoas em volta. Ele ainda estava com o corpo coberto de areia e um pouco dentro do mar”, relatou.

Ao chegar à faixa de areia, a médica se identificou e pediu espaço para iniciar o atendimento. Segundo ela, diante do quadro encontrado, a prioridade foi controlar a hemorragia. “Percebi que ele apresentava um sangramento maciço que precisava ser contido imediatamente, porque poderia evoluir para um choque hipovolêmico devido à grande perda de sangue”, explicou.

Luisa afirmou que agiu rapidamente para conter a hemorragia e realizou um torniquete na perna da vítima. Pouco depois, equipes de resgate chegaram ao local para dar continuidade ao atendimento.

“Em seguida, chegou um bombeiro já com material para conter o sangramento. No entanto, eles observaram que a hemorragia já havia sido controlada. Então, naquele primeiro momento, apenas colocaram na ambulância para seguir para o hospital”, relatou.

Para a médica, o controle rápido da perda de sangue foi decisivo para aumentar as chances de sobrevivência da criança até a chegada ao atendimento hospitalar. “Por isso, a contenção do sangramento foi extremamente importante naquele primeiro momento, porque permitiu que ele chegasse com vida e em melhores condições para receber atendimento especializado”, afirmou.

O menino foi socorrido e encaminhado para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife. Uma das pernas dele precisou ser amputada na unidade de saúde e foram constatadas fraturas na mão esquerda. O estado de saúde dele é estável, porém grave.

De acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), o animal envolvido no incidente foi um tubarão cabeça-chata, com cerca de 2,5 metros de comprimento.

Com o caso registrado em Piedade, Pernambuco contabilizou o terceiro incidente envolvendo tubarões em 2026. O primeiro ocorreu em março, quando a advogada Tayane Dalazen foi mordida na perna durante um mergulho com tubarões em Fernando de Noronha. Ela sofreu ferimentos considerados leves.

O segundo caso aconteceu poucos dias depois, na Praia Del Chifre, em Olinda. Um adolescente de 13 anos foi atacado por um tubarão enquanto estava no mar. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital do Tricentenário, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Nesta segunda-feira (1º), uma jovem de 19 anos também foi mordida por um tubarão. A ocorrência foi registrada em Boa Viagem, Zona Sul da capital. Ela perdeu a perna direita e também segue internada no HR.