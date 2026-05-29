Vida Urbana
METEOROLOGIA
Apac publica previsão para o fim de semana; Grande Recife pode ter chuva moderada
Tendência de precipitação indica possibilidade de chuva moderada no Grande Recife e Zona da Mata neste domingo (31)
Publicado: 29/05/2026 às 10:39
Parque de Esculturas Francisco Brennand, no Recife (Rafael Vieira/DP Foto)
A tendência de precipitação divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) indica um fim de semana com possibilidade de chuva fraca a moderada no Grande Recife e Zona da Mata. Veja os detalhes:
Sábado (30)
- Mata Norte: fraca a moderada
- Mata Sul: fraca a moderada
- Grande Recife: fraca a moderada
- Agreste: fraca
- Sertão: sem chuva
- Fernando de Noronha: fraca a moderada
Domingo (31)
- Mata Norte: moderada
- Mata Sul: moderada
- Grande Recife: moderada
- Agreste: fraca
- Sertão: fraca
- Fernando de Noronha: moderada
Ver essa foto no Instagram
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes