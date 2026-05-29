Vida Urbana
METEOROLOGIA

Apac publica previsão para o fim de semana; Grande Recife pode ter chuva moderada

Tendência de precipitação indica possibilidade de chuva moderada no Grande Recife e Zona da Mata neste domingo (31)

Diario de Pernambuco

Publicado: 29/05/2026 às 10:39

Parque de Esculturas Francisco Brennand, no Recife (Rafael Vieira/DP Foto)

A tendência de precipitação divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) indica um fim de semana com possibilidade de chuva fraca a moderada no Grande Recife e Zona da Mata. Veja os detalhes:

Sábado (30)

  • Mata Norte: fraca a moderada
  • Mata Sul: fraca a moderada
  • Grande Recife: fraca a moderada
  • Agreste: fraca 
  • Sertão: sem chuva
  • Fernando de Noronha: fraca a moderada

Domingo (31)

    • Mata Norte: moderada
    • Mata Sul: moderada
    • Grande Recife: moderada
    • Agreste: fraca
    • Sertão: fraca
    • Fernando de Noronha: moderada
 
 
 
