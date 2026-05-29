Secretaria de Saúde abre seleção do FormaSUS com 273 bolsas para cursos técnicos e graduações

Inscrições para os cursos de graduação começam na próxima terça (3), enquanto os técnicos a partir da segunda (9)

Suspeito de estuprar e manter esposa e filha em cárcere privado durante 8 anos, é preso em Olinda (Reprodução)

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) lançou o processo seletivo 2026 do Programa FormaSUS, com a oferta de 273 bolsas integrais para cursos técnicos e de graduação na área da saúde.

As oportunidades são destinadas a estudantes que concluíram todo o ensino médio em escolas públicas ou como bolsistas integrais da rede privada em Pernambuco.

Para os cursos de graduação, as inscrições poderão ser feitas entre os dias 3 e 17 de junho. Já os interessados nas vagas de cursos técnicos terão de 9 a 23 de junho para participar da seleção. O cadastro deve ser realizado exclusivamente pela internet, na página oficial do programa.

Na modalidade superior, serão ofertadas 91 bolsas distribuídas entre os cursos de medicina (43 vagas), enfermagem (31), fisioterapia (10), farmácia (2), nutrição (2), biomedicina (1) e odontologia (2). As vagas estarão disponíveis em 21 instituições de ensino localizadas em municípios pernambucanos.

Já os cursos técnicos concentram 182 bolsas nas áreas de enfermagem (168 vagas), radiologia (9), farmácia (3) e análises clínicas (2). As oportunidades serão distribuídas em 46 instituições de ensino de 24 municípios do Estado.

De acordo com a SES-PE, o edital completo dos cursos de graduação deve ser publicado até a próxima terça-feira (2). Já o documento referente aos cursos técnicos tem previsão de divulgação até o dia 8 de junho.

As aulas terão inicio no segundo semestre deste ano, conforme o calendário acadêmico de cada instituição participante, informou a Secretaria.

Segundo a SES-PE, as aulas terão início no segundo semestre de 2026, de acordo com o calendário acadêmico de cada instituição participante.