A operação foi realizada na manhã desta quarta-feira (27), nos estado de Pernambuco, Paraíba, São Paulo e Distrito Federal

Vídeo: PF apreende sacos com dinheiro em operação contra fraudes no INSS (Reprodução/Redes)

Vídeo gravado pela Polícia Federal mostra o momento em que agentes fiscalizam uma mala recheada de dinheiro em espécie durante a nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada na manhã desta quarta-feira (27), para investigar descontos indevidos em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Nas imagens, a bagagem aparece aberta com diversos sacos plásticos contendo pelo menos cinco malotes com cédulas de R$ 200. O valor total apreendido ainda não foi divulgado oficialmente pela corporação.

Ao todo, estão sendo cumpridos 31 mandados de busca e apreensão, além de oito medidas cautelares de monitoramento eletrônico e outras determinações judiciais nos estados de Pernambuco, São Paulo e Paraíba, além do Distrito Federal.

As ordens foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a Polícia Federal, a operação busca aprofundar as investigações sobre crimes contra a administração pública, estelionato previdenciário e ocultação e dilapidação patrimonial.

Em março deste ano, a PF e a CGU já haviam realizado a Operação Indébito, desdobramento da Sem Desconto, quando foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão no Ceará e no Distrito Federal.

As investigações apontam que entidades investigadas teriam realizado descontos irregulares em benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas, causando prejuízo estimado em R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

