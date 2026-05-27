Justiça condena homem a 51 anos de prisão por duplo assassinato em Casinhas, no Agreste

O duplo assassinato aconteceu em 2013, na zona rural de Casinhas, no Agreste de Pernambuco; o réu foi condenado em julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Surubim

Fórum de Surubim, no Agreste de Pernambuco (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)

O Tribunal do Júri da Comarca de Surubim, no Agreste de Pernambuco condenou Robson Silva de Souza a mais de 51 anos de prisão pelo assassinato de duas pessoas no Sítio Catolé de Casinhas, na zona rural do município de Casinhas, também no Agreste.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), os crimes ocorreram em 30 de março de 2013 e tiveram como vítimas Vital Pedro de Andrade e José Marcos da Silva Lima, mortos com disparos de espingarda calibre 12.

Durante a sessão plenária do júri, o representante do MPPE sustentou a condenação do acusado nos termos da decisão de pronúncia, enquanto a defesa pediu absolvição por negativa de autoria.

Por maioria de votos, no entanto, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria dos dois homicídios, além das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas.

Na sentença, o juiz Guilherme Alves Giangregorio Rodrigues destacou diversas circunstâncias negativas para aumentar a pena do réu.

Entre elas, o fato de o crime ter sido cometido na presença de crianças, em plena luz do dia e diante de várias pessoas, além do temor causado pelo acusado na comunidade local, segundo relatos de testemunhas.

O magistrado também ressaltou a brutalidade da ação criminosa e a frieza demonstrada pelo condenado durante a execução dos homicídios.

Ao fixar a pena definitiva, a Justiça determinou o cumprimento inicial em regime fechado e decretou a prisão imediata do condenado, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a soberania das decisões do Tribunal do Júri.

