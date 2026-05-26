INSS inaugura nova Central 135 no Recife com capacidade para 1,4 milhão de atendimentos mensais

Unidade marca a retomada da operação do serviço de teleatendimento do INSS na capital pernambucana após mais de dois meses de interrupção

Estrutura contará com 1.700 atendentes treinados para prestar informações e orientações aos segurados da Previdência Social (Foto: Marcelo Borborema/INSS)

A presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Ana Cristina Silveira, inaugurou nesta segunda-feira (25), no Recife, a nova Central 135 do órgão, estrutura que terá capacidade para realizar cerca de 1,4 milhão de atendimentos mensais. A cerimônia contou ainda com a presença do secretário-executivo do Ministério da Previdência Social, Felipe Cavalcante, representando o ministro Wolney Queiroz.



A unidade marca a retomada da operação do serviço de teleatendimento do INSS na capital pernambucana após mais de dois meses de interrupção. Segundo o órgão, a nova central integra a estratégia nacional de ampliação e modernização do atendimento previdenciário.



A estrutura - localizada na Avenida Conde da Boa Vista, nº 800, no Edifício Apolônio Sales - contará com 1.700 atendentes treinados para prestar informações e orientações aos segurados da Previdência Social. Além disso, outros 200 profissionais atuarão nas áreas de supervisão, monitoria, treinamento, tecnologia da informação, planejamento e coordenação.



Com a nova unidade, o INSS passa a operar três Centrais 135 no país, localizadas Salvador, Caruaru e Recife. Juntas, as estruturas somam aproximadamente sete mil colaboradores e recebem cerca de 69 milhões de ligações por ano.

Durante a inauguração, Ana Cristina Silveira destacou a importância do canal de atendimento para agilizar o acesso da população aos serviços previdenciários. “O 135 soma ao trabalho dos nossos servidores porque é uma porta de entrada onde as pessoas conseguem orientação, tiram dúvidas e acessam serviços. Isso faz com que o INSS consiga atender mais rápido e com mais qualidade”, afirmou a presidente do INSS.