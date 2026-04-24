"Nós temos que mudar a cara do INSS", diz ministro da Previdência Social no Recife

Bom dia, Ministro com Wolney Queiroz, ministro da Previdência Social (Crédito: Diego Campos / Secom - PR)

Em meio ao esforço do governo federal para resgatar a confiança da população no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz (PDT), afirmou que o órgão precisa fortalecer uma "política de integridade" institucional. A declaração foi dada durante agenda no Recife, nesta sexta-feira (24), ao lado da governadora Raquel Lyra (PSD) e outras lideranças políticas.

“Reduzimos em 400 mil o número de pessoas esperando (na fila do INSS) entre fevereiro e março. Vamos reduzir de 12% a 13%, segundo nossos cálculos, de março para abril, e seguiremos nesse ritmo. Mas não basta apenas isso. Temos que continuar implementando essa política de integridade, de governança, mudar a cara do INSS, sair dessa pauta de delegacias do INSS da previdência social e apontar para um novo tempo’”, pontou Queiroz.

Na ocasião, o ministro destacou a importância de dar continuidade à implementação de uma “política de integridade”, ao abordar o papel do INSS no projeto social. A iniciativa segue o modelo de uma “Feira da Cidadania”, oferecendo emissão de documentos, atendimentos do INSS, serviços de saúde – como vacinação – e acesso a programas sociais, como o Bolsa Família, com o objetivo de fortalecer a presença do Estado e levar serviços federais diretamente à população.

A declaração de Wolney Queiroz se ocorre em meio ao esforço do governo federal para reduzir a fila de pedidos no INSS, que se tornou um dos principais gargalos da política previdenciária nos últimos anos. O acúmulo de requerimentos – intensificado após a pandemia da COVID-19 e por limitações estruturais do órgão – evidenciou a escassez de servidores, especialmente de peritos médicos.

Durante coletiva de imprensa, o ministro ressaltou que o governo tem atuado de forma intensiva na realização de concursos públicos para médicos peritos – profissionais essenciais para redução da fila de pedidos do INSS, que se tornou um dos principais gargalos da política previdenciária nos últimos anos. .

“Nós fizemos concurso para perito médico federal, algo que não ocorria há quase 15 anos, e estamos implementando agora um amplo programa para enfrentar essa fila. Hoje, ela está sob domínio, sob controle, e vamos colocá-la no devido lugar até o final do ano”, assegurou.

Além de Queiroz, outros três ministros participaram da ação no bairro da Macaxeira, dentro do projeto “Governo do Brasil na Rua”. O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula; o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL); e o ministro das Comunicações, Frederico Siqueira.