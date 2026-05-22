INSS confirma vazamento de dados de 2 milhões de beneficiários

Fachada do INSS (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou, nessa quinta-feira (21), que uma falha de segurança provocou o vazamento de dados de segurados da instituição. O problema foi detectado pela Dataprev, estatal responsável pelo processamento de informações previdenciárias, no último dia 22 de abril.



De acordo com técnicos envolvidos na apuração, cerca de 2 milhões de registros teriam sido expostos após o incidente no sistema digital utilizado pelo instituto. A Dataprev administra bancos de dados de milhões de brasileiros, incluindo aposentados e pensionistas.



Em comunicado oficial, o INSS afirmou que medidas de segurança foram adotadas logo após a identificação da falha e destacou que a maior parte dos dados acessados pertence a pessoas já falecidas. "De acordo com as informações preliminares, do total de CPFs acessados, 97% foram de cidadãos falecidos. A Dataprev apurou a ocorrência de aproximadamente 50 mil casos envolvendo indivíduos que não possuem registro de óbito – menos de 3% dos casos registrados. Os dados ainda estão sendo consolidados pela Dataprev", diz a nota.



O órgão também ressaltou que o vazamento, por si só, não permite a liberação automática de operações financeiras, como empréstimos consignados. Segundo o instituto, esse tipo de procedimento depende da apresentação de documentos adicionais e do cumprimento de outras etapas de verificação.



O INSS acrescentou ainda que pedidos relacionados à pensão por morte exigem documentação específica, como a certidão de óbito, além de outros processos obrigatórios para análise e concessão do benefício. Com informações do portal g1.