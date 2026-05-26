Da Mata Sul à Região Metropolitana: confira onde está chovendo mais, segundo a Apac

O monitoramento da Apac registra maiores volumes de chuva, nas últimas 12h, na Zona da Mata Sul; nas últimas 3h, os maiores acúmulos de água aconteceram na Região Metropolitana do Recife

A previsão de pancadas de chuva em todo o estado, no início da semana, com atenção redobrada pro Agreste e pro Sertão (Foto: Arquivo/DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) publicou, na tarde da segunda-feira (25) e com validade para esta terça, um alerta de Estado de Observação para a Região Metropolitana e zonas da mata.

A previsão de chuva com intensidade Moderada se confirmou na Mata Sul, tendo como referência as últimas 12h. Até as 7h30 desta terça, Tamandaré registrou o maior acúmulo de água: 37,6mm.

Segundo o painel de monitoramento em tempo real da Apac, São José da Coroa Grande e Barreiros vêm em seguida, variando entre 27mm e 28mm.

Também na Zona da Mata Sul, Sirinhaém e Rio Formoso tiveram chuva na casa dos 20mm.

Região Metropolitana

Olinda foi a cidade da Região Metropolitana com maior volume de água, nas últimas 12 horas: 15,8mm. No Recife, choveu mais no Pina, com 13,4mm.

Conforme a Apac, a chuva ficou mais intensa a partir da madrugada. Nas últimas 3 horas, das 4h30 às 7h30, Recife e Olinda foram os locais com maiores acúmulos no estado, registrando 17,8mm e 14,6mm, respectivamente.