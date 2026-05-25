Missa de Sétimo Dia do jurista e ex-professor da FDR, João Maurício Adeodato, acontece nesta terça (26)

O ex-professor da Faculdade de Direito do Recife, João Maurício Adeodato, faleceu na última terça-feira (19)

João Maurício Adeotado era mineiro, mas construiu carreira profissional no Recife (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Missa de Sétimo Dia do jurista, advogado e ex-professor da Faculdade de Direito do Recife, João Maurício Adeodato, acontece na noite desta terça-feira (26), na Paróquia de Casa Forte, na Zona Norte da capital pernambucana. A informação foi repassada ao Diario por familiares.

Adeodato morreu na manhã da última terça (19), aos 70 anos. Ele era considerado uma das referências do pensamento jurídico brasileiro, além de ter sido reconhecido como um dos maiores nomes da filosofia do Direito brasileiro.

Ele teve uma trajetória marcada pela excelência acadêmica, pela produção intelectual e pelo compromisso com a formação de gerações de profissionais da área.

No mês passado, João Maurício Adeodato recebeu o título de Professor Emérito da UFPE. A morte dele foi lamentada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE) e pela governadora Raquel Lyra, de quem ele foi professor.

Quem era João Maurício Adeodato

Nascido em Minas Gerais, em 1956, João Maurício Adeodato fez toda a graduação, mestrado e doutorado pela FDR, instituição em que se tornaria professor titular em 1990. O docente trabalhou na FDR durante 26 anos, se aposentando da sala de aula em 2016.

Durante todo esse período, João Maurício Adeodato exerceu o papel central na instituição, desempenhando a função de docente, orientador, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito, chefe de departamento e fundador do programa de iniciação científica da Faculdade de Direito do Recife (FDR)/Centro de Ciências Jurídicas (CCJ).

