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Neoenergia retira 1,2 tonelada de cabos irregulares de postes na Av. Mascarenhas de Moraes

Operação vistoriou 32 postes ao longo da avenida, na Zona Sul do Recife

Alexandre Cunha

Publicado: 25/05/2026 às 19:25

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Primeira fase da intervenção está prevista para concluída no dia 10 de junho/Foto: Divulgação/Neoenergia Pernambucana

Primeira fase da intervenção está prevista para concluída no dia 10 de junho (Foto: Divulgação/Neoenergia Pernambucana)

Com objetivo de combater ligações irregulares ou sem autorização de provedores de internet, a Neoenergia Pernambuco retirou proximadamente 1,2 tonelada de cabos, equipamentos obsoletos e materiais instalados de forma clandestina em trechos da Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

A operação, cuja primeira etapa da ação foi encerrada na última sexta-feira (22), vistoriou 32 postes no trecho entre Afogados e o Complexo Esportivo Geraldo Magalhães (Geraldão). Segundo a Neoenergia, a intervenção faz parte do programa permanente de ordenamento de rede da distribuidora e busca garantir maior segurança para a população, reduzir riscos operacionais e contribuir para a melhoria da paisagem urbana em uma das vias mais movimentadas da capital pernambucana.

A primeira etapa da operação começou em 4 de maio e seguirá até 10 de junho, nos dois sentidos da via. Em seguida, entre 11 de junho e 20 de julho, os trabalhos serão concentrados no percurso entre o Geraldão e o Aeroporto Internacional do Recife, também em ambos os lados da avenida.

As ações ocorrem no período diurno, das 8h às 17h30, e têm como objetivo reorganizar a ocupação do espaço urbano ao longo da avenida. A expectativa, segundo a Neoenergia, é melhorar a segurança, a acessibilidade e o aspecto visual da área para moradores, comerciantes e motoristas que circulam diariamente pela região.

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ligações irregulares , Neoenergia Pernambuco , Recife
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