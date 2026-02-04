Equipes da Neoenergia fazem mutirão para reordenar rede elétrica no Centro do Recife

Ao todo, 25 equipes estão nas ruas até o próximo final de semana

Manutenção da Neoenergia no Recife (Foto: Neoenergia)

A Neoenergia Pernambuco iniciou nesta terça-feira (3) um mutirão de manutenção na rede de distribuição de energia elétrica nos bairros do Recife, São José e áreas próximas. A ação mobiliza cerca de 50 profissionais, distribuídos em aproximadamente 25 equipes, e deve seguir até o fim da próxima semana.

Segundo a distribuidora, o trabalho prevê uma varredura completa nos circuitos que atendem a região, com o objetivo de identificar e corrigir pontos que necessitam de melhorias. A iniciativa dá continuidade a intervenções realizadas desde o final de 2025.

Entre as atividades programadas estão a substituição de equipamentos antigos por outros com maior capacidade operacional, podas preventivas de árvores próximas à rede elétrica, remoção de ligações clandestinas e retirada de cabos de provedores de internet que não atendem aos padrões de segurança.

Nesta primeira etapa, as equipes atuam em vias como as ruas do Imperador, da Palma, Floriano Peixoto, Concórdia, Passos da Pátria, Cais de Santa Rita, Imperial, da Fundição, da República, Mariz e Barros, além da Avenida Rio Capibaribe. De acordo com a empresa, o plano de ação pode ser ampliado caso seja identificada a necessidade.

“É um planejamento robusto, com equipes atuando diariamente para tornar o fornecimento de energia da região mais resiliente. Estamos falando de uma área estratégica para a economia do Recife, com grande concentração de comércio e serviços, e nosso objetivo é reduzir riscos de oscilações e interrupções”, afirmou o superintendente operacional da Neoenergia Pernambuco, Leonardo Moura.

Para alinhar a operação com o comércio local, a distribuidora realiza nesta terça-feira uma reunião com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), quando o planejamento será apresentado. A Prefeitura do Recife também participa da ação.