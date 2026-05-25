PMs 'laranjinhas' ajudam mulheres a matar aranha em Jaboatão e viralizam nas redes sociais
Compartilhado nas redes sociais, o vídeo estrelado pelos PMs 'laranjinhas' rapidamente repercutiu entre os internautas e já ultrapassa a marca de 100 mil curtidas
Publicado: 25/05/2026 às 14:02
PMs 'laranjinhas' ajudaram mulheres a matar aranha e viralizaram nas redes sociais (Reprodução de Vídeo/clara_borba via Instagram)
Policiais militares conhecidos popularmente como “laranjinhas” protagonizaram uma cena divertida que viralizou nas redes sociais após ajudarem duas mulheres a matar uma aranha dentro de uma loja de roupas em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.
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O momento foi registrado pela empresária Maria Clara Borba, dona do estabelecimento. No vídeo, ela e uma funcionária aparecem assustadas ao encontrar a aranha e tentam matar o animal, mas acabam desistindo por medo.
Ao perceberem a passagem da dupla de policiais pela rua, as mulheres pedem ajuda. Os agentes entram na loja, conseguem matar a aranha e retiram o animal do local com o auxílio de uma vassoura.
Durante a situação, um dos policiais brinca com o episódio e ironiza o tamanho da aranha, afirmando que ela não era tão grande quanto as mulheres haviam relatado.
Compartilhado nas redes sociais, o vídeo rapidamente repercutiu entre os internautas e já ultrapassa a marca de 100 mil curtidas, além de milhares de comentários de usuários que se identificaram com o medo das trabalhadoras.