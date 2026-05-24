Sorteio da Mega-Sena 30 anos: veja resultado do concurso número 3.010 neste domingo (24)

Caso não haja ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores das 5 dezenas e assim por diante

Mega-Sena comemora 30 anos com sorteio especial neste domingo (24) (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Criada em março de 1996, a Mega-Sena celebra 30 anos de existência com um sorteio especial neste domingo (24). O concurso número 3.010 traz um prêmio estimado em R$ 330 milhões, que não vai acumular.

As seis dezenas foram sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo. Confira o resultado:



03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47



Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (cinco acertos) e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

Os maiores prêmios da Mega-Sena

Ao longo de três décadas, segundo a Caixa, a Mega-Sena distribuiu R$ 43,8 bilhões em prêmios e R$ 46 bilhões em repasses sociais. Os recursos vão para Seguridade Social (17,32%) e fundos estratégicos como o Fundo Nacional de Segurança Pública (6,80%), o Fundo Penitenciário Nacional (3%) e o Fundo Nacional da Cultura (2,91%). Veja abaixo os cinco maiores prêmios:

R$ 1.091.357.286,54 em 01/01/2026

R$ 635.486.165,36 em 31/12/2024

R$ 588.891.021,25 em 31/12/2023

R$ 541.969.966,30 em 31/12/2022

R$ 378.124.727,48 em 31/12/2021



