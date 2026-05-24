Prêmio da Mega-Sena 30 anos sobe para R$ 330 milhões; sorteio é neste domingo (24)

Caso não haja ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores das 5 dezenas e assim por diante

Mega-Sena faz sorteio especial de 30 anos (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O prêmio estimado da Mega-Sena especial de 30 anos aumentou para R$ 330 milhões. As seis dezenas serão sorteadas neste domingo (24), a partir das 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O concurso não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

As apostas individuais puderam ser feitas até as 22h desse sábado (23) e a compra de cotas de bolões vai até as 10h deste domingo (24).