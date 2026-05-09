Organizada do Santa Cruz faz cobranças a elenco e diretoria antes de viagem para São Paulo
Integrantes da torcida conversaram com o presidente Bruno Rodrigues e com os jogadores no estádio do Arruda
Publicado: 09/05/2026 às 13:17
Cobrança da organizada para elenco e diretoria do Santa Cruz (Reprodução)
Em meio ao momento de instabilidade na Série C do Brasileiro, a principal torcida organizada do Santa Cruz promoveu uma reunião com jogadores, comissão técnica e dirigentes do clube na manhã deste sábado, antes da viagem da delegação para o interior de São Paulo. O encontro ocorreu logo após o treino das 08h e antecedeu a viagem da delegação para Campinas, marcada para às 12h20.
Durante a conversa, integrantes da principal organizada cobraram explicações sobre os salários atrasados, o desempenho da equipe na competição e também sobre o andamento da SAF do clube. O presidente Bruno Rodrigues e o executivo de futebol Alex Brasil participaram da reunião ao lado do elenco e da comissão técnica.
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A uniformizada manifestou respaldo ao elenco, que lida com salários atrasados, mas exigiu mais entrega e empenho dos atletas ao longo das partidas.
Momento crítico na Série C
A pressão da torcida reflete o desempenho do Santa Cruz na tabela. Atualmente, o time amarga a 15ª colocação, com apenas quatro pontos conquistados em cinco rodadas. O time atravessa um período de instabilidade e precisa urgentemente somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento e voltar a sonhar com o G-8.
O próximo desafio será nesta segunda-feira (11), às 20h, contra a Inter de Limeira, no estádio Major José Levy Sobrinho. A delegação segue para o interior de São Paulo em busca de uma vitória que possa acalmar os ânimos e dar início à recuperação na competição nacional.