Hélio dos Anjos fala sobre protesto em frente ao CT do Náutico: "Nunca dei abertura para torcida organizada"

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Alvo principal de um protesto da torcida organizada do Náutico em frente ao CT Wilson Campos, o técnico Hélio dos Anjos comentou pela primeira vez o ocorrido em coletiva nesta sexta-feira (24). Como de costume, o treinador alvirrubro foi enfático nas declarações e deixou claro o seu distanciamento completo das organizadas.

Ainda segundo o comandante do Timbu, a principal cobrança por melhores resultados na temporada ocorre internamente, com objetivos traçados pelo clube. Hélio também minimizou o número de pessoas presentes no protesto, mas admitiu aceitar críticas bem pautadas.

“Eu não tenho que julgar comportamento de torcedor. Agora, eu sou muito do torcedor comum. Esse torcedor eu gosto de dar satisfação, bato papo, falo do meu time e do momento. Torcedor ligado à torcida organizada eu tenho até um orgulho de, em 42 anos de bola, eu nunca dei abertura. E não dou. Você nunca vai ver trabalho de Hélio dos Anjos com torcida organizada dando palestra e colocando dedo na cara de jogador”, externou Hélio dos Anjos.

“Vou encerrar a minha carreira sem nunca dar esse tipo de ousadia. Eu tenho vergonha de ver isso como profissional, e não resolve. O que resolve é o trabalho. Sou responsável por todos aqui e o clube me apoia nesse sentido. Comecei a trabalhar com comando com 24 anos, quem me pressiona diariamente sou eu. Os objetivos são criados até por nós mesmos internamente. Nós estamos aqui sempre pensando em melhorar, os resultados às vezes não vêm. Pelo que me falaram, não tinha 15 pessoas no protesto, mas representa. Uma pessoa representa, desde que seja uma coisa bem pautada”, completou.

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