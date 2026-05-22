Alunos do EJA se divertem com atividade para estimular a memória

A escola municipal compartilha em suas redes sociais diversas outras iniciativas criativas e educativas para os alunos

Alunos do EJA em dinâmica divertida (Foto: Reprodução de vídeo/Instagram)

Uma dinâmica para estimular a memória e concentração acabou virando motivo de diversão para alunos e professores da Educação Jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal João Othmar Moura, em João Alfredo, no Agreste.

As instruções parecem simples: os alunos devem segurar um pirulito numa mão e uma barra de sabão em outra, e, ao comando da professora, lamber o pirulito ou cheirar o sabão. No fim das contas, eles acabaram se confundindo diversas vezes, e a atividade se tornou uma grande brincadeira, além de incentivar a socialização e a atenção dos estudantes.

A escola municipal compartilha em suas redes sociais diversas outras iniciativas criativas e educativas para os alunos, que têm entre 50 e 70 anos de idade, e sempre participam com entusiasmo de todas as propostas. Um dos seus vídeos mais populares é um registro onde os estudantes demonstram sua dedicação durante as aulas e mostram aos internautas que nunca é tarde para aprender.

