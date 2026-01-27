Secretaria da Educação abre quase 19 mil vagas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Do total, a Secretaria da Educação do Estado destina 2.546 vagas ao Ensino Fundamental e 16.362 ao Ensino Médio na EJA

Secretaria de Educação abre inscrições para 4,8 mil vagas em cursos do programa Trilhatec (Reprodução)

Estão abertas as matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) está oferecendo 18.908 vagas no primeiro semestre de 2026, com as aulas começando no dia 3 de fevereiro.

Do total de vagas, 2.546 são destinadas ao Ensino Fundamental, que contempla estudantes a partir de 15 anos. E 16.362 vagas ao Ensino Médio, voltado para estudantes a partir de 18 anos e que já concluíram o ensino fundamental.

As matrículas podem ser realizadas através do site da Secretaria da Educação ou de forma presencial na unidade de ensino desejada.

Para a efetivação, é necessária a apresentação dos seguintes documentos:

Cópia e original da Certidão de Nascimento, RG ou CNH;

Cópia e original do CPF;

Original do histórico escolar ou declaração original da última escola em que estudou (se já tiver estudado);

Comprovante de residência com CEP e uma foto 3×4 recente.

Estudantes matriculados na EJA Médio, com idade de 19 a 24 anos, e que atendem a critérios econômicos têm direito ao incentivo financeiro-educacional do Programa Pé de Meia.

Para a categoria, também são ofertados cursos profissionalizantes:

Ejatec, em parceria com a Secretaria Executiva de Educação Profissional do Governo de Pernambuco;

Proeja, em parceria com o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE); e o

Trilhatec, em parceria com o Cesar School.

“Acreditamos que nunca é tarde para retomar seus projetos. Por meio da EJA, você amplia seus horizontes profissionais e transforma sua realidade. Nossas escolas e professores estão prontos para acolher sua história e impulsionar o seu futuro”, afirma Jeane Lima, gerente da Educação de Jovens, Adultos e Idosos da SEE.