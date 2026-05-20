Vídeo: aluno fisiculturista serve de modelo para aula prática de anatomia na UFPE

O estudante Caio Lima, de 22 anos, virou "modelo" para a turma do primeiro período de medicina

Além de atleta bodybuilder, Caio também é aluno de medicina na universidade (Reprodução/Redes sociais)

Uma aula prática de anatomia na Universidade Federal de Pernambuco, no Recife, chamou a atenção nas redes sociais por ter sido ministrada de um jeito diferente. Nela, o fisiculturista e estudante Caio Lima, de 22 anos, virou “modelo” para a turma do primeiro período de medicina.

Além de atleta bodybuilder, Caio também é aluno de medicina na universidade, e foi convidado pela professora Ana Cristina Falcão para ser o modelo vivo da aula que apresentaria a musculatura dos membros superiores. Segundo a profissional, as demonstrações geralmente são feitas com o auxílio do acervo cadavérico da instituição, mas a participação do estudante serviu para tornar o ensino mais dinâmico.

A decisão da professora divertiu internautas, que acharam o método interessante, mesmo que inusitado. "Mais um dia na UFPE", escreveu Caio ao republicar o registro nas suas redes sociais.