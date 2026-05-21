Morre, aos 90 anos, José Carlos de Barros, ex-chefe de gabinete de João Goulart
Ex-assessor presidencial morreu no Recife e deixa esposa e cinco filhos
Publicado: 21/05/2026 às 17:53
José Carlos Barros morreu aos 90 anos (Foto: Reprodução/Whatsapp)
Morreu nesta quinta-feira (21), aos 90 anos, José Carlos de Barros Carvalho, ex-chefe de gabinete do ex-presidente João Goulart. Ele estava internado no Real Hospital Português, no Recife. A informação foi confirmada por familiares por meio de um comunicado.
José Carlos deixa a esposa, Maria de Fátima, cinco filhos, José Carlos Filho, Mônica, Simone, Bianca e Camila, além de netos, genros e demais familiares.
O velório está marcado para começar às 9h de sexta-feira (22), seguido da cerimônia de cremação, prevista para as 14h, no Morada da Paz, em Paulista.
Familiares também informaram que a missa de sétimo dia será celebrada na Igreja Nossa Senhora de Boa Viagem, conhecida como Igreja da Pracinha, na Zona Sul da capital. A data da celebração ainda será confirmada pela família.