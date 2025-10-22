Velório e sepultamento marcam adeus à menina Esther Isabelly em São Lourenço da Mata

Esther Isabelly é enterrada em São Lourenço da Mata (Foto: Sandy James/DP Foto)

No tarde desta quarta-feira (22), a comunidade de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, vivenciou um luto coletivo e carregado de dor: familiares, vizinhos e moradores assistiram ao velório e ao sepultamento da menina Esther Isabelly, de apenas quatro anos, encontrada morta no dia anterior dentro de uma cacimba em residência no bairro Pixete, local onde brincava e morava.

Próximo ao túmulo da criança, no cemitério municipal da cidade, muitos aplausos, orações, cantos de louvor e, sobretudo, gritos de “justiça”, fizeram parte do momento. A mãe de Esther, a partir do silêncio e das lágrimas, pronunciou a frase que ficará marcada: “Mamãe vai te amar sempre, meu amor. Que dor, Jesus! Que dor”. O pai, Inaldo Santos, visivelmente abalado, apoiou-se e apoiou a companheira enquanto choravam juntos pela filha.

A cerimônia de despedida começou no velório, seguiu em cortejo pelas ruas, e terminou com o sepultamento.

Durante o velório e o cortejo, vizinhos se aproximavam da família para abraçar, consolar e expressar dor compartilhada. Uma moradora da região, fez um apelo emocional: “A gente deve olhar nossos filhos nas escolas, nas igrejas, na nossa comunidade e com nossos parentes. Que isso sirva de exemplo para cada um, para mim e para você. Não confiem em ninguém.”

O desaparecimento e a descoberta

Na segunda-feira (20), Esther desapareceu enquanto brincava com os irmãos em um campo próximo de sua casa. No dia seguinte, terça-feira (21), seu corpo foi encontrado dentro de uma cacimba em uma residência do bairro Pixeté, com ferimentos na cabeça. O laudo do Instituto?de?Medicina?Legal (IML) apontou traumatismo cranioencefálico provocado por instrumento contundente. A situação chocou moradores, familiares e toda a cidade.

Dois homens, residentes na casa onde o corpo foi encontrado, foram presos em flagrante acusados de ocultação de cadáver; a prisão foi convertida em preventiva após audiência de custódia.

Segundo as investigações iniciais, objetos possivelmente ligados a rituais e um preservativo estavam no local. A casa teria sido “lavada” no dia do desaparecimento, segundo relatos.