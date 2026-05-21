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Pernambucana se revolta com nova prisão de Deolane: "Vou bater em São Paulo"

A mulher critica as pessoas que estão rindo da prisão da advogada e diz que vai organizar uma caravana para São Paulo contra a detenção de Deolane

Diario de Pernambuco

Publicado: 21/05/2026 às 17:19

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Thamires Silva, mais conhecida nas redes sociais como

Thamires Silva, mais conhecida nas redes sociais como "Queridíssima" (Reprodução/Redes sociais)

A pernambucana Thamires Silva, mais conhecida nas redes sociais como "Queridíssima", publicou um vídeo se posicionando contra a prisão da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, presa nesta quinta-feira (21) em São Paulo por suspeita de lavar dinheiro para o PCC.

Na gravação, a mulher critica as pessoas que estão rindo da prisão da advogada e diz que vai organizar uma caravana para São Paulo contra a detenção de Deolane.

"Eu gosto dela. Eu gosto muito dela. Eu tenho o nome dela tatuado, eu tenho o nome dela cravado. Eu vou levar ela para sempre na minha vida. Para onde ela for, eu vou atrás", declara.

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Em outro vídeo, Thamires afirma que ficou desmotivada ao ser informada sobre a prisão. "Estou aqui só com o pensamento nela. Vou bater em São Paulo. Vocês vão ver", diz.

Queridíssima ganhou popularidade na internet após protestar contra a prisão de Deolane no Recife em setembro de 2024, durante a Operação Integration, que apurava crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.

Deolane Bezerra , prisão , São Paulo
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