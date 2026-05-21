Pernambucana se revolta com nova prisão de Deolane: "Vou bater em São Paulo"

A mulher critica as pessoas que estão rindo da prisão da advogada e diz que vai organizar uma caravana para São Paulo contra a detenção de Deolane

Thamires Silva, mais conhecida nas redes sociais como "Queridíssima" (Reprodução/Redes sociais)

A pernambucana Thamires Silva, mais conhecida nas redes sociais como "Queridíssima", publicou um vídeo se posicionando contra a prisão da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, presa nesta quinta-feira (21) em São Paulo por suspeita de lavar dinheiro para o PCC.

Na gravação, a mulher critica as pessoas que estão rindo da prisão da advogada e diz que vai organizar uma caravana para São Paulo contra a detenção de Deolane.

"Eu gosto dela. Eu gosto muito dela. Eu tenho o nome dela tatuado, eu tenho o nome dela cravado. Eu vou levar ela para sempre na minha vida. Para onde ela for, eu vou atrás", declara.

Em outro vídeo, Thamires afirma que ficou desmotivada ao ser informada sobre a prisão. "Estou aqui só com o pensamento nela. Vou bater em São Paulo. Vocês vão ver", diz.

Queridíssima ganhou popularidade na internet após protestar contra a prisão de Deolane no Recife em setembro de 2024, durante a Operação Integration, que apurava crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.