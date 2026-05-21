Operação em casa de Deolane Bezerra foi baseada em dados do Coaf

Polícia esteve na casa da influenciadora Deolane Bezerra, em Barueri (SP), fazendo busca e apreensão com a suspeita de que ela é um potencial elo de lavagem de dinheiro do crime organizado

A influenciadora Deolane Bezerra. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Apesar de a exigência para as instituições financeiras ser de informar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apenas depósitos, saques e transações em papel moeda a partir de R$ 10 mil, a operação feita pelo Ministério Público e a Polícia Civil feita na manhã desta quinta-feira, 20, foi baseada em constantes movimentações com um volume menor.

A Polícia esteve na casa da influenciadora Deolane Bezerra, em Barueri (SP), fazendo busca e apreensão com a suspeita de que ela é um potencial elo de lavagem de dinheiro do crime organizado. Ela foi presa.

O piso de R$ 10 mil determinado pelo Coaf tem como objetivo monitorar atividades suspeitas. Ciente da exigência, pessoas que tentam fraudar o sistema passaram a realizar depósitos e retiradas. Conforme fontes que acompanham o caso, a operação foi baseada em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), que são documentos do Conselho usados justamente para subsidiar investigações de crimes como o de lavagem de dinheiro.

Ao que tudo indica, há cerca de R$ 27 milhões sem origem que passaram pela conta da influenciadora.