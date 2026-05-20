CTTU promove leilão com carros a partir de R$ 800; visitação será no Grande Recife

Leilão on-line da CTTU será realizado no dia 2 de junho e reúne motos e carros acomodados no pátio da autarquia há mais de 60 dias

Suzuki Vitara 2009 é o carro com lance inicial mais caro do leilão, estabelecido em R$ 10 mil (Divulgação)

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) vai realizar, no próximo dia 2 de junho, um leilão on-line de carros, motos e sucatas que estão há mais de 60 dias no pátio da instituição. Com carros a partir de R$ 800, o certame está marcado para acontecer a partir das 9h, no site da Vip Leilões, empresa responsável pela organização do pregão.

De acordo com o edital, o leilão inclui modelos classificados como “conservados”, que podem voltar a circular após regularização, além de sucatas destinadas apenas ao reaproveitamento de peças. Podem participar do leilão, no site da empresa, pessoas físicas e jurídicas cadastradas na plataforma com, pelo menos, 48 horas de antecedência.

Além do valor do lance, os arrematantes terão de pagar taxa administrativa, comissão do leiloeiro e despesas de transferência e regularização dos veículos. A taxa varia conforme o tipo de veículo: R$ 300 para motocicletas, R$ 900 para automóveis leves e R$ 1,8 mil para veículos pesados.

Os interessados podem visitar os lotes um dia antes do leilão, no dia 1 de junho, das 9h às 12h e das 14h às 16h, no pátio da empresa organizadora, localizado no bairro de Paratibe, em Paulista. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento.

De acordo com a CTTU, os veículos podem ter chegado ao pátio da instituição por razões como financiamentos não pagos, apreensões, sinistros, enchentes e abandono. Dentre os veículos que serão leiloados, estão um Pegeout 2007 do ano de 2011/2012, com valor inicial de R$ 3 mil e um Suzuki Vitara 2008/2009, cujo lance inicial foi estabelecido em R$ 10 mil.

Motocicletas também serão vendidas. O leilão inclui, por exemplo, uma Honda CB 300R de 2011/2012 pelo lance inicial de R$ 2,5 mil.

Serviço//

Leilão da CTTU

Quando: às 9 horas do dia 2 de junho

Online no site

Visitação

Quando: 1 de junho, das 9h às 12h e das 14h às 16h

Onde: Avenida Severino Josino Guerra, nº 301, Paratibe, Paulista –PE