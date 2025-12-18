"Um dia histórico para Pernambuco", diz Raquel Lyra após leilão da Compesa

Com o projeto de concessão da Compesa, estado terá R$ 23,2 bilhões para investir em água e saneamento

Os grupos Consórcio Pernambuco Saneamento e a Pátria Investimentos apresentaram propostas vencedoras no leilão de concessão parcial da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), que aconteceu nesta quinta-feira (18), na bolsa de valores B3, em São Paulo.

Os grupos vão investir, juntos, R$ 19 bilhões na distribuição de água e na coleta e tratamento de esgoto. A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) continuará sendo responsável pela produção e tratamento de água.

Além desse valor, foram oferecidos R$ 4,2 bilhões em outorgas , que serão destinados à universalização do saneamento e infraestrutura dos municípios, preferencialmente saneamento.

Presente no leilão, a governadora do estado, Raquel Lyra, destacou que o leilão foi um dia histórico para Pernambuco e que ele marca o início de uma nova era.

“Este leilão foi construído a muitas mãos e com muito compromisso, ao longo dos últimos três anos. Esta é a maior concessão feita no Brasil pelo BNDES este ano. Temos a convicção de que este é o melhor e único caminho que temos para garantir a universalização do acesso à água e ao tratamento de esgoto no nosso estado. Para muitos, faltar água é não tê-la por uma hora na torneira. Mas para algumas cidades de Pernambuco, significa não ter água em momento algum. Temos um governo sério, formado por gente competente e trabalhadora, mas acima de tudo, temos a confiança do povo de Pernambuco. Não há democracia sem que as pessoas tenham direito à água na torneira", disse a governadora Raquel Lyra.

Durante o leilão, foram apresentadas quatro propostas por oito empresas, em dois blocos. O primeiro, “Região Metropolitana do Recife (RMR) - Pajeú”, foi vencido pelo Consórcio Pernambuco Saneamento, formado pela Acciona e a BRK, com a outorga de R$ 3,5 bilhões.

Segundo o governo do estado, o bloco reúne 150 municípios, além do arquipélago de Fernando de Noronha, com investimentos estimados em R$ 15,4 bilhões,

Já o segundo bloco, o “Sertão”, formado por 24 municípios e com investimentos previstos de R$ 2,9 bilhões, teve a outorga arrematada pelo grupo Pátria Investimentos, por R$ 720 milhões.

No total, o leilão superou as expectativas e garantiu R$ 4,2 bilhões em outorgas para o estado. Segundo a governadora Raquel Lyra, o valor será usado para a distribuição de água. "É decisão política estar aqui, escolher prioridades. O valor da outorga será usado pelo Estado exclusivamente para a distribuição de água. Parabenizo os vencedores, Grupo Pátria, Acciona e BRK. Já estou solicitando a primeira reunião de alinhamento antes do dia 30, para traçarmos os próximos passos", disse a gestora